الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جامعة كندية تقيم دورات تعليمية للتعرف على تاريخ الأهرامات

الأهرامات
الأهرامات

تقيم جامعة كندية دورات تعليمية وورش عمل لاكتشاف عجائب الحضارة المصرية القديمة، والتعرف على عراقة تاريخها والأهرامات والمتاحف الأثرية المصرية تحت شعار "اكتشف عجائب مصر القديمة"، وفقًا موقع PTBO الكندي.

تُقام دورات وورش عمل التعليم المستمر في الربيع طوال شهري مارس وأبريل، حيث شكل الإعلام عن هذه الدورات "سجّل قبل  (مارس) ووفر 25%  باستخدام الرمز الترويجي SPRING25".

يقول الدكتور مايكل إيمون، مدير كلية كاثرين بار تريل، ومدير استمرار التعليم في ترينت: "سواء أكنت ستحضر ورشة عمل ليوم واحد، أو دورة تدريبية متعددة الأسابيع، أو دورة تدريبية خاصة في عطلة نهاية الأسبوع، فإن هذا المصطلح يعد بفرص ميسورة، حيث يمكنك تعلم شيء جديد والتواصل مع الناس".

وأضاف أن هذه الدورة التي تركز على مصر القديمة، مدتها ستة أسابيع باسم "عجائب مصر: المقابر العظيمة والمعابد وبلدات الفراعنة" في 22 مارس، بالإضافة إلى عطلة نهاية أسبوع خاصة بمصر القديمة تمتد في 29 و 30 أبريل.

 وأضاف "إيمون" :"يمكن للمشاركين الاختيار من ورشة عمل واحدة ( مقابل 40 دولارًا) أو تجربة عطلة نهاية الأسبوع الكاملة مع أربع ورش عمل مميزة (مقابل 100 دولار)، تشمل ورش العمل: أهرامات الجيزة العظيمة، وادي الملوك: أشهر مدافن في العالم، الكنديون على النيل- المستكشفون الأوائل في مصر، وكشف أسرار مصر- الاكتشافات الحديثة في مصر".

الأهرامات الاكتشافات الحديثة الحضارة المصرية الحضارة المصرية القديمة الفصول الدراسية المتاحف الأثرية

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