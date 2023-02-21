الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المركز الوطنى للجيوفيزيا بلبنان يحذر من هزات ارتدادية ويستبعد خطر "تسونامى"

مقياس ريختر
مقياس ريختر

حذر المركز الوطني للجيوفيزيا بلبنان من هزات ارتدادية بعد الهزة الأرضية التي وقعت مساء أمس، مؤكدا أنه أمر طبيعي يمكن أن يشعر به المواطنون ببعض المناطق.

وأكد المركز أن هزة أرضية سجلت في السابعة والدقيقة الرابعة بالتوقيت المحلي، مساء الإثنين بقوة 6.3 على مقياس ريختر حدد موقعها على الساحل التركي ﻋﻠﻰ ﺑﻌد 200 كيلومتر من شمال لبنان وقد شعر بها المواطنون.


وأوضح المركز - في بيان - أنه من الطبيعي حدوث هزات ارتدادية بعد هذه الهزة يمكن أن يشعر المواطنون ببعض من المناطق ولكن ليس هناك أي خطر من امواج التسونامي في لبنان حسب نظام الإنذار المبكر من التسونامي في البحر المتوسط.
 

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