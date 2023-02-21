الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

متحدث البترول: إنجازات القطاع ما كانت لتتحقق لولا دعم الرئيس السيسى

حمدي عبد العزيز
حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول

صرح حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، بأن النتائج المهمة التي تم تحقيقها في قطاع البترول والغاز لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبنية الاقتصادية الموجودة وتوجيه القيادة السياسية ودعمها لقطاع البترول.

وأكد «عبد العزيز»، خلال اتصال هاتفي مع قناة «دي إم سي» الفضائية لبرنامج «مساء دي أم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء الإثنين، أن الطاقة هي عصب التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن قطاع البترول على مدار السنوات الثماني الماضية حقق طفرة في معظم الأنشطة بفضل رؤية وخطة متكاملة وضعت لتطوير وتحديث قطاع البترول وكانت متماشية مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن قطاع البترول حقق العديد من الانجازات في معظم الأنشطة، سواء كانت في مجالات إبرام الاتفاقيات البترولية مع الشركات العالمية الكبري، كاشفًا عن دخول شركات لأول مرة مصر وتوقيع أكثر من 100 اتفاقية بترولية، بالإضافة إلى المزيدات التي تم طرحها.

وأكمل المتحدث باسم وزارة البترول، أن تزويد الإنتاج والاحتياطي من البترول والغاز كان لابد من طرح مزايدات عالمية أمام الشركات الكبرى، كما أن توقيع الاتفاقيات جاء الحد الأدني للانفاق الاستثماري فيها 22 مليار دولار.

وأضاف أن تلك الاتفاقيات والمزايدات في قطاع البترول والغاز نتج عنها تحقيق العديد من الاكتشافات الكبري والتي ساهمت في تحول مصر من دولة تقوم باستيراد الغاز الطبيعي إلى دولة تعمل على تصديره.

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