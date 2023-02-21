الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلطنة عمان ترسل طائرتين لمطار حلب لمتضرري زلزال سوريا الثلاثاء

سلطنة عمان
سلطنة عمان

كشف مدير إدارة العلاقات والإعلام الأمني في سلطنة عمان نصر بن خليفة الكثيري الاثنين عن أنه من المقرر أن تصل اليوم إلى مطار حلب الدولي طائرتان تحملان مساعدات طبية وإغاثية، للمحافظات المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب مؤخرا سوريا وأودى بحياة الآلاف. 


وقال الكثيري ـ في تصريح خاص للقناة (السورية) الإخبارية من مطار دمشق ـ إن "هذه المساعدات تأتي تجسيدا للأوامر السامية للسلطان هيثم بن طارق لتوصيل هذه الطائرات الإغاثية بشكل عاجل لأشقائنا في سوريا لمواجهة آثار الزلزال الذي خلف دمارا شاملا في البلاد".


وأكد المسؤول العماني أن هذه المساعدات تأتي في إطار توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة سوريا؛ بما يصب في مصلحة البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن سلطنة عمان أرسلت في وقت سابق اليوم طائرتي إغاثة إلى مطار دمشق لمتضرري الزلزال المدمر في سوريا. 


ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي وصلت فيه طائرة ثانية من سلطنة عمان إلى مطار دمشق الدولي محملة بمساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال في العديد من المحافظات السورية.

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