رئيس وزراء كندا يجدد تأكيد استعداد بلاده لمساعدة تركيا فى أعقاب الزلزال

جدّد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، تأكيده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد كندا لمساعدة بلاده في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، مشيرًا إلى تقديم المزيد من المساعدات المالية من كندا.

وعرض رئيس الوزراء دعم كندا الثابت في جهود الإنعاش وأشار إلى التزام كندا بتوفير جسر جوي لنقل الإمدادات الإنسانية لحلف شمال الأطلسي إلى تركيا، كما أبلغ أردوغان أن القوات المسلحة الكندية مستعدة أيضًا لتقديم أي دعم إضافي للسلطات التركية، إذا لزم الأمر.

وقدمت كندا نحو 20 مليون دولار من المساعدات الإنسانية ومساهمة كبيرة من الإمدادات لدعم عمليات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في تركيا، والتي يتم استخدامها للاستجابة بسرعة.

كما أكد رئيس الوزراء الكندي والرئيس التركي مجددا التزامهما بالتعاون بين كندا وتركيا كحلفاء في الناتو وشركاء ثنائيين أقوياء.

على جانب آخر، تحشد الجالية السورية في كندا طاقاتها لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا الأسبوع الماضي وخلّف 41 ألف ضحية، وفقاً لآخر الإحصائيات.

ففي مدينة مونتريال، تُنظَم حاليا عملية لجمع التبرعات لإرسال حاويتين من الملابس والمواد الغذائية للمتضررين من الزلزال في سوريا.