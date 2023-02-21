الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء كندا يجدد تأكيد استعداد بلاده لمساعدة تركيا فى أعقاب الزلزال

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو

جدّد رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، تأكيده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد كندا لمساعدة بلاده في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، مشيرًا إلى تقديم المزيد من المساعدات المالية من كندا.

 

وعرض رئيس الوزراء دعم كندا الثابت في جهود الإنعاش وأشار إلى التزام كندا بتوفير جسر جوي لنقل الإمدادات الإنسانية لحلف شمال الأطلسي إلى تركيا، كما أبلغ أردوغان أن القوات المسلحة الكندية مستعدة أيضًا لتقديم أي دعم إضافي للسلطات التركية، إذا لزم الأمر.

 

وقدمت كندا نحو 20 مليون دولار من المساعدات الإنسانية ومساهمة كبيرة من الإمدادات لدعم عمليات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في تركيا، والتي يتم استخدامها للاستجابة بسرعة.

 

كما أكد رئيس الوزراء الكندي والرئيس التركي مجددا التزامهما بالتعاون بين كندا وتركيا كحلفاء في الناتو وشركاء ثنائيين أقوياء.

 

على جانب آخر، تحشد الجالية السورية في كندا طاقاتها لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا الأسبوع الماضي وخلّف 41 ألف ضحية، وفقاً لآخر الإحصائيات.

 

ففي مدينة مونتريال، تُنظَم حاليا عملية لجمع التبرعات لإرسال حاويتين من الملابس والمواد الغذائية للمتضررين من الزلزال في سوريا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

سلمى أبوضيف تثير الجدل بإطلالة جريئة

رئيس وزراء كندا يجدد تأكيد استعداد بلاده لمساعدة تركيا فى أعقاب الزلزال

رنا رئيس: ماجد الكدواني أحلى حاجة ممكن تحصل لأي حد في حياته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية