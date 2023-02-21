اليابان تستضيف اجتماعا لقادة مجموعة الـ7 مع زيلنيسكى

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، مساء أمس الإثنين، أنه سيستضيف اجتماعًا عبر الإنترنت بين قادة دول مجموعة السبع والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة، تزامنًا مع مرور عام على بدء الغزو الروسي.

وقال كيشيدا خلال خطاب في طوكيو: "ليحافظ قادة دول مجموعة السبع على وحدة صفهم للتعامل مع الغزو الروسي لأوكرانيا، قررت استضافة مؤتمر عبر الفيديو لهم تتم دعوة الرئيس زيلينسكي إليه هذا الأسبوع في 24 فبراير".

كذلك أعلن كيشيدا، أنّ اليابان ستقدّم دعمًا ماليًا جديدًا لأوكرانيا بقيمة 5.5 مليارات دولار.