الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رنا رئيس تكشف عن أحدث أعمالها السينمائية خلال الفترة المقبلة

رنا رئيس
رنا رئيس

كشف الفنانة الشابة رنا ئيس، عن أحدث الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الاثنين، إنها تشارك فى فيلم بعيد الفطر مع الفنان على ربيع، مؤكدة أنها لم تشارك فى عمل فنى فى رمضان المقبل.

وأضافت: "بخاف من الحسد جدا بسبب أن مرة كنت مسافرة وعندى 4 كلاب وصورت فيديو مع كلبه منهم ونزلتها على موقع التواصل الاجتماعى وبعدها بقيت ترند وبعد كام يوم ماتت.. وبخاف من الحسد جدا عليا وعلى كل الناس".

وتابعت:"والدتى صريحة جدا معايا لأبعد الحدود وأكبر نقاد ليا، ولو شافت مشهد مش كويس بتقولى كنت المفروض تعملى كده".

 

 

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