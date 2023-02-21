الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رنا رئيس: ماجد الكدواني أحلى حاجة ممكن تحصل لأي حد في حياته

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني

كشف الفنانة الشابة رنا ئيس، كواليس تصويرها “موضوع عائلي”، مع النجم الكبير ماجد الكدواني.


وقالت خلال لقائها ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الاثنين، إنها تألقت في المشهد الأشهر بمسلسل "موضوع عائلي" عندما جسد الفنان ماجد دور الأب الحزين والمصدوم أن ابنته لا تحبه وها هي تقف أمامه بعد كل هذه السنوات التي تهرب فيها من مسؤوليتها.


وعن تجربة المسلسل، تابعت: "ماجد الكدواني أحلى حاجة ممكن تحصل لأي حد في حياته"، مضيفة: "وعلى الجانب الشخصي هو أحلى بني آدم في الدنيا.. اتعلمت حاجات على الأصعدة كلها في الشغل وفي حياتي، وبالنسبة ليا هو الفنان اللي مفيش اثنين اختلفوا عليه".

 

 

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