رنا رئيس: في إلحاح من الجمهور على عمل «موضوع عائلي 2»

عبرت الفنانة الشابة رنا رئيس، عن سعادتها بالعمل مع كبار الفنانين خلال الفترة الماضية، قائلة إن عملها معهم توفيق من الله سبحانه تعالى.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الاثنين: "دي أرزاق من عندنا ربنا، أن مكنش في أيدي أي حاجة إلا إن ربنا حط الأعمال الفنية دي في طريقي".



وعن دراستها، أوضحت: "بدرس إعلام وإن كنت عايزة أمثل وأنا صغيرة بس ماما كانت خايفة عليا ومكنتش حابة الفكرة أوي".



وعن مسلسل موضع عائلي، تابعت: "مسلسل يجنن وخفيف وهنعمل جزء ثاني، فهناك إلحاح عليه من الجمهور".



وأكملت :"فيه مشهد كان مصحوباً معه أغنية مؤثرة بالمسلسل كان بيفكرنى بفقدان والدي وجسدت المشهد كأنه حقيقي".

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