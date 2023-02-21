رنا رئيس عن «أزمة منتصف العمر»: «شكراً.. أنا ناجحة»

قالت الفنانة الشابة رنا رئيس، إنها اتخضيت من الدوشة والشهرة التي حققتها على مواقع التواصل الاجتماعي، معقبة: “ماليش في السوشيال ميديا”.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الاثنين: "فجأة لقيت جدلاً كبيراً بعد مسلسل أزمة منتصف العمر، وأن بالنسبة ليا مش بضايق والشارع بيعرفني أكثر النجاح، بس في انتقادات على السوشيال ميديا وإهانة بشكل شخصي".



وأكملت:" مفيش شخص الناس مش هتختلف عليه، بس الضجة اللي حصلت مرة واحدة، دون أي مبرر، قولت شكراً يا جماعة أنا ناجحة متشكرة".

وكانت أخر أعمال رنا رئيس مشاركتها في مسلسل "أزمة منتصف العمر" الذي يعرض على إحدى المنصات الرقمية، ويشاركها بطولته كريم فهمي، ريهام عبدالغفور، رشدي الشامي، عمر السعيد، كما تألقت مؤخرا في مسلسل "موضوع عائلي" الجزء الثاني الذي عرض خلال الفترة الماضية وهو من بطولة ماجد الكداوني، محمد رضوان، سما إبراهيم، طه دسوقي.