إصابة مسن وطالبة فى حادثين منفصلين بالمنيا

أصيب شخص إثر سقوطه من سلم داخل إحدى قرى مركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا كما استقبل المستشفى الجامعي طالبة أصيبت باشتباه كسر أثناء تلقيها تدريبات رياضية، وتم نقل المصابين لمستشفي ديرمواس النموذجي والمنيا الجامعي، لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود إشارة من مستشفي ديرمواس النموذجي، بوصول هندي محمد هندي، 61 عاما، مقيم بقرية تل بني عمران، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصاب سقط من سلم بقرية الحاج قنديل، بشرق النيل في مركز ديرمواس، بسبب اختلال توازنه.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إشارة من مستشفي المنيا الجامعي بوصول "نوره-ح" 19 عاما، طالبة، تقيم في مركز سمالوط مصابة باشتباه كسر بالقدم الأيمن. بالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابة طالبة بكلية التربية الرياضية، بجامعة المنيا، وأثناء حضورها لمحاضرة عملي وإجراء تمرينات رياضية داخل الكلية، سقطت علي الأرض وأصيبت باشتباه كسر، وجرى نقلها إلي المستشفي الجامعي لتلقي العلاج.