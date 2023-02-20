الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة مسن وطالبة فى حادثين منفصلين بالمنيا

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب شخص إثر سقوطه من سلم داخل إحدى قرى مركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا كما استقبل المستشفى الجامعي طالبة أصيبت باشتباه كسر أثناء تلقيها تدريبات رياضية، وتم نقل المصابين لمستشفي ديرمواس النموذجي والمنيا الجامعي، لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود إشارة من مستشفي ديرمواس النموذجي، بوصول هندي محمد هندي، 61 عاما، مقيم بقرية تل بني عمران، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصاب سقط من سلم بقرية الحاج قنديل، بشرق النيل في مركز ديرمواس، بسبب اختلال توازنه.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إشارة من مستشفي المنيا الجامعي بوصول "نوره-ح" 19 عاما، طالبة، تقيم في مركز سمالوط مصابة باشتباه كسر بالقدم الأيمن. بالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابة طالبة بكلية التربية الرياضية، بجامعة المنيا، وأثناء حضورها لمحاضرة عملي وإجراء تمرينات رياضية داخل الكلية، سقطت علي الأرض وأصيبت باشتباه كسر، وجرى نقلها إلي المستشفي الجامعي لتلقي العلاج.

إصابة شخص سقط من سلم قرية الحاج قنديل بديرمواس إصابة طالبة بكلية التربية الرياضية أثناء أداء تدريبات رياضية بالكلية مستشفي ديرمواس النموذجي مستشفي المنيا الجامعي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

كشوف بأسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بالقليوبية

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

رابط مفتوح.. بوابة العمرة المصرية استعلام المواطنين 2023

لجنة التحكيم الدولية تنتهى من أعمالها بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية