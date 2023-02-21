تحذير لكل امرأة حامل: لا تشربى هذا الدواء

كشف الدكتور حسام الشنوفي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني، عن الأدوية الشهرية الممنوعة علي الحوامل طبقاً لتحذيرات هيئة الدواء المصرية.

وقال الشنوفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الإثنين، إن هناك أنواع معينة من الأدوية ممنوعة تمامًا إعطائها أثناء الحمل للسيدات.

وأضاف أن الأسبرين بجرعات عالية مضر أثناء الحمل، موضحاً أن بعض أدوية البرد ممنوعة علو الحوامل وبراستيمول الدواء الآمن.

وأشار أستاذ أمراض النساء والتوليد بالقصر العيني، إلى أن بعض أنواع المضادات الحيوية قد تسبب تشوه في الأجنة.