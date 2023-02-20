الصليب الأحمر التركي: تساقط أبنية سكنية ومستشفيات نتيجة الزلزال الجديد

قالت ميريام عطا الله، المتحدثة باسم الصليب الأحمر في تركيا، إن هناك معلومات عن تساقط أبنية سكنية ومستشفيات نتيجة الزلزال الجديد في تركيا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الاثنين، أن الدولة التركية تتابع الموقف عن كثب بخلاف وجود جميع فرق الإنقاذ والقوات المسلحة التركية على الأرض في ولاية هاتاي، متمنيًا السلامة لجميع المواطنين.

وفى وقت سابق، ضرب زلزالان جديدان اليوم الاثنين، بقوة 6.4 و5.8 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا.

وأعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ومركزه قضاء دفنه في ولاية هطاي، كما أعلنت سوريا تأثر عددا من المحافظات بالهزة الأرضية، كذلك شعر بها كل من سكان الأردن وفلسطين ولبنان ومصر.