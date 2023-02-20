الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الصليب الأحمر التركي: تساقط أبنية سكنية ومستشفيات نتيجة الزلزال الجديد

الصليب الأحمر التركي
الصليب الأحمر التركي

قالت ميريام عطا الله، المتحدثة باسم الصليب الأحمر في تركيا، إن هناك معلومات عن تساقط أبنية سكنية ومستشفيات نتيجة الزلزال الجديد في تركيا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الاثنين، أن الدولة التركية تتابع الموقف عن كثب بخلاف وجود جميع فرق الإنقاذ والقوات المسلحة التركية على الأرض في ولاية هاتاي، متمنيًا السلامة لجميع المواطنين.

وفى وقت سابق، ضرب زلزالان جديدان اليوم الاثنين، بقوة 6.4 و5.8 درجة على مقياس ريختر، جنوبي تركيا.

وأعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر ومركزه قضاء دفنه في ولاية هطاي، كما أعلنت سوريا تأثر عددا من المحافظات بالهزة الأرضية، كذلك شعر بها كل من سكان الأردن وفلسطين ولبنان ومصر. 

مواد متعلقة

بعد زلزال اليوم.. لبنانيون يفترشون الشوارع والميادين خوفا من تبعاته

28 بلاغًا عن سقوط مصابين جراء الزلزال الجديد فى تركيا

أستاذ علوم سياسية تبرز فوائد زيارة رئيس أوزبكستان لمصر

خبير اقتصادى يكشف أبرز المكاسب عن زيارة رئيس أوزبكستان لمصر

أشرف العشرى يوضح دلالات أهمية زيارة رئيس أوزبكستان لمصر

«لم يسمح للصحفيين بحمل هواتفهم».. تفاصيل زيارة بايدن المفاجئة لأوكرانيا

زيارة لقلب موازين الحرب.. ما الجديد الذي يقدمه بايدن لزيلينسكي؟

12 دولارًا شهريًا على أصحاب «العلامة الزرقاء» بـ فيس بوك.. خبير يوضح

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

كشوف بأسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بالقليوبية

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

رابط مفتوح.. بوابة العمرة المصرية استعلام المواطنين 2023

لجنة التحكيم الدولية تنتهى من أعمالها بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية