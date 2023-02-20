الثلاثاء 21 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 6 أشخاص صدمتهم سيارة في دمنهور

الحادث
الحادث

أصيب 6 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، جراء اصطدام سيارة ملاكي بهم أمام أحدي المستشفيات الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بعدة أشخاص أمام أحدي المستشفيات الخاصة بنطاق ذات المدينة، مما نتج عنه إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- أحمد أحمد أبوقاسم، 21 عاما، مقيم  كفر الشيخ، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، يوسف علي مشحوت،  19عاما، مقيم مركز وادي النطرون، اشتباه مابعد الارتجاج، عمر عبد الفراج الصافي، 22 عاما، مقيم مركز وادي النطرون، كسر بالقدم اليسري، دينا أشرف نبوي، 16 عاما، مقيمة مركز دمنهور، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد عبداللطيف عبد المنعم، 30 عاما، مقيم قرية دنشال بمركز دمنهور، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، أحمد أسامة عبيد 20 عاما،مقيم مركز وادي النطرون، اشتباه كسر بالعمود الفقري.

تم الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على اسبابها وملابساتها.

من ناحية أخرى، شهدت محافظة البحيرة صباح أمس إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

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وائل لطفي

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