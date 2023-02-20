إمام عاشور يسجل ويقود ميتيلاند للفوز على فيبورج فى الدورى الدنماركى

قاد المحترف المصري إمام عاشور، فريقه ميتيلاند للانتصار على مضيفه فيبورج بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الدنماركي.

وسجل إمام عاشور الهدفا الأول لفريقه في الدقيقة الخامسة من متابعة لتسديدة زميله سيمسير التي كانت في طريقها للشباك، ليوقع على أول أهدافه بقميص ميتيلاند ببطولة الدوري الدنماركي، والثاني له في مختلف المسابقات.

واستطاع إيزاكسن تسجيل أهداف ميتيلاند الثاني والثالث والرابع في الدقائق 48، 67، و69، ليؤكد انتصار الضيوف في مباراة اليوم.

وتواجد إمام عاشور محترفنا المصري في صفوف ميتلاند الدنماركي، أساسيًا لأول مرة في تشكيل فريقه منذ انتقاله الشهر الجاري، قبل أن يتم استبداله قبل انطلاق الشوط الثاني.

انتصار ميتيلاند رفع رصيدهم للنقطة 26 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد فيبورج عند 32 نقطة في المركز الثاني.

وبدأ إمام في التشكيل الأساسي لفريق ميتلاند أمام فيبورج ضمن مباريات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الدنماركي.

وكان الإسباني ألبرت كابيلاس، المدير الفني لميتييلاند، أعلن قائمة فريقه صباح اليوم الذي يستعد لخوض مواجهة أمام مضيفه فيبورج، في إطار منافسات الدوري الدانماركي الممتاز (سوبر ليجا).

ويحتل ميتييلاند، المركز التاسع في جدول الدوري الدانماركي، برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فيبورج، المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

وكان إمام عاشور قد سجل هدفًا لميتييلاند، في مرمى سبورتنج لشبونة في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الخميس الماضي، في ذهاب دور الـ 32 للدوري الأوروبي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وسيستضيف ميتييلاند، مواجهة إياب دور الـ 32 لـ«يوروبا ليج»، يوم الخميس المقبل.

وانضم إمام عاشور، إلى صفوف الفريق الدانماركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الزمالك، بعقد يمتد حتي صيف عام 2025.

وقال إمام عاشور في تصريحات لقناة نادي ميتيلاند عبر المباراة: «بالتأكيد شعور رائع، أول هدف لي مع ميتيلاند، إحساس مختلف، إنه توفيق من عند الله، أشكر كل فرد في الفريق، لأنني أول ما أتيت، شعرت بأنني جزء من الفريق بالفعل».