الثلاثاء 21 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قصف لا يتوقف.. الأقلية المسلمة تروى كواليس عام على الاجتياح الروسي لأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

يبلغ عدد المسلمين في أوكرانيا حوالي 1% من سكانها، أي ما يوازي 1.5 مليون نسمة، ويوزع مليون منهم في كييف والمناطق الشرقية والجنوبية، ويعاني نصف مليون مسلم منذ 2014 من الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم،

هؤلاء المسلمون الذين يعيشون في بلد ذو الأغلبية المسيحية، لم يتركوا وطنهم أمام الغزو، بل تدافعوا من أجل التطوع في الجيش الأوكراني للمشاركة في الدفاع عنها.

وبمناسبة مرور عام على الحرب في أوكرانيا، أجرت وكالة الأنباء الفرنسية لقاءات مع مسلمي أوكرانيا من المتطوعين في الجيش، والذين كشفوا عن حجم المعاناة التي تكبدها الشعب الأوكراني جراء القصف الروسي.

رائحة الجثث المحترقة في كل مكان

ويقول محمد علي، إمام مسجد مدينة خاركيف، والمتطوع حالياً بالجيش الأوكراني، :" في السابع والعشرين من فبراير اقتحمت مجموعة من الروس المدينة، لتبدأ المعارك الضارية"، لافتاً إلى أنه في اليوم نفسه شهد مدرسة بالمدينة تحترق عن بكرة أبيها بسبب القصف الروسي، حتى انتشرت رائحة الجثث المحترقة في كل مكان بالمدينة.

وأنضم محمد علي، لاحقاً بمجموعة من المسلمين الذين قرروا التطوع لمساعدة السكان في خاركيف، ومن بين مجموعته الحاج مراد بوتلين، إمام متطوع بالجيش الأوكراني، ورئيس الجالية المسلمة في خاركيف.

يقول بوتلين:"كثير من الشباب يموتون بسبب هذه الحرب، لقد قومنا بالفعل بدفن الكثير من رجالنا، وأحياناً من دون معرفة من هو الضحية؟".

تغيير النظرة إلى المسلمين

وتابع:" في الماضي تحت تأثير الدعاية الروسية كان يتم التعامل مع المسلمين في أوكرانيا باعتبارهم إرهابيين، ولكن الآن نضج المجتمع وتغير نظرته ليقبلنا كما نحن"، لافتاً أن هذه كانت إشارة لمسلمي إوكرانيا ليحموا وطنهم ويعملون ما بوسعهم لحمايته.

من ناحية أخرى يقوم المسلمون في المركز الاسلامي الأوكراني بكافة جهودهم لتقديم المساعدة للجنود على جبهة القتال، حيث تعد السيدات الشموع من أجل وضعها في الخنادق لتساعد الجنود في التدفئة، واستخدامها في تسخين الطعام.

وتشهد أوكرانيا حضورا لافتا للمسلمين من القوقاز في القتال ضد الجيش الروسي، ولعل أبرز المقاتلين وأهمهم هم المقاتلون الشيشان، وهذا منذ اعتراف البرلمان الأوكراني باستقلال جمهورية اشكيريا الشيشانية واعلانها أراضي محتلة من قبل موسكو.

أوكرانيا الاحتلال الروسي جزيرة القرم المسلمين الجيش الأوكراني القصف الروسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

إنذار بإخلاء فندق إقامة محمد رمضان بالسعودية: «الجرى نص الجدعنة»

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

كشوف بأسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم بالقليوبية

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

رابط مفتوح.. بوابة العمرة المصرية استعلام المواطنين 2023

لجنة التحكيم الدولية تنتهى من أعمالها بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية