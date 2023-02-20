الثلاثاء 21 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن لمدة عام لسائق توك توك هتك عرض فتاة في الإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يسن حسن، رئيس المحكمة، معاقبة يائق توك توك بالحبس لمدة سنة، والزمتة بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالتعدي على المجني عليها "م.ا.م" بهتك عرضها، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار احمد رضوان ابراهيم والمستشار عصام محمد عبد العزيز والمستشار ياسر نصر صديق محمود وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت.

ترجع احداث القضية المقيدة، دبرقم 24951 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل اول، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليها بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل اول ، أنه حال سير المجني عليها "م.ا.م" 25 سنة بالطريق العام دائرة القسم، ابصرت المتهم "ف.ط.ال" سائق توكتوك، في مواجهتها حال استقلاله دراجة بخارية توكتوك خاصته وعند الاقتراب منها، فؤجئت بالسير من خلفها وتلامس بجسدها ولاذا بالفرار، واستطاعت من قراءات عبارات مدونه علي التوكتوك محل البلاغ.

وقامت بتحرير محضر شرطة بالواقعة، وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الرمل اول من الامساك بالمتهم وبعرضه علي النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

أجهزة الأمنية استقلال إخطار استقلالة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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