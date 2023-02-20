أستاذ علوم سياسية تبرز فوائد زيارة رئيس أوزبكستان لمصر

كشفت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية، عن فوائد زيارة رئيس أوزبكستان لمصر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن الزيارة الخاصة بالرئيس السيسي لأوزبكستان في 2018 وضعت أسس جديدة للعلاقات المصرية الأوزبكستانية لأنها كانت أول زيارة من رئيس مصري، ووضعت دفعة قوية للعلاقات المصرية الأوزباكستانية.

وأضافت الشيخ أن أهم مجالات التعاون هو الاقتصادي، من خلال أفاق كبيرة وكثيرة، لأن أوزبسكتان دولة اقتصادية كبيرة، فهي تعد ثاني أكبر مصدر للقطن في العالم، وتاسع أكبر منتج للذهب، ولديها ثروة حيوانية كبيرة.

وأشارت إلى أن زيارة الرئيس السيسي في 2018 وضعت حجر زاوية لمشروعات وأوجه التعاون بين الدولتين، في عدد من المجالات وخاصة في الغزل والنسيج، والأدوية بجانب عدد من الأفاق للتعاون مع أوزبسكتان.