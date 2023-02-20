خبير اقتصادى يكشف أبرز المكاسب عن زيارة رئيس أوزبكستان لمصر

كشفت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، عن أبرز المكاسب الاقتصادية والسياسية عن زيارة رئيس أوزبكستان لمصر.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن مصر ابتكرت لنفسها نهجاً جديدا في الاتجاه شرقاً في ظل محافظتها على العلاقات الاقتصادية العالمية والتواجد في التكتلات الاقتصادية الكبرى، لأن ذلك هو قانون العالم اليوم.

وأضافت أستاذ الاقتصاد أنه في ظل المرحلة التي يمر بها العالم حالياً، في خضم الحرب الروسية الأوكرانية استوجب علي الدول تفعيل أدواتها الجيواقتصادية التي تسهم في الحفاظ على مكانتها وتعزيز سياستها الخارجية والداخلية.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية تبنت شبكة من العلاقات الثنائية منذ توليها الحكم، موضحة أن هناك إعادة تشكيل لهياكل صناعة القرار في العالم وخاصة في العلاقات الاقتصادية والجيواقتصادية.

وأوضحت أن مصر تقدم نموذجاً اقتصاديا بعيداً عن أي مخالفات تحول بينها وبين تواجدها في التكتلات الاقتصادية الهامة.