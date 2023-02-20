الإثنين 20 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أشرف زكى: نشكر تنسيقية الأحزاب على تعاونها مع «المهن التمثيلية»

أشرف زكي
أشرف زكي

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المجهود الذي يقومون به ليس في المجال السياسي فقط، ولكن في مختلف المجالات والحوار الوطني المفتوح مع الجميع. 

وقال زكي خلال تصريحاته لقناة إكسترا نيوز، إنه التقى مجموعة من شباب التنسيقية، وناقشت النقابة معهم قضايا المهنة، سواء في الصناعة أو مشكلات الضرائب والقيمة المضافة والفاتورة الإلكترونية، وأن التنسيقية أعلنت دعمها للقوى الناعمة، وتوجت اللقاءات بالبروتوكول الموقع اليوم من أجل الدفاع عن القوى الناعمة.

توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية، من أجل دعم القوى الناعمة المصرية. 

وقالت سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لـ"إكسترا نيوز"، إن توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية دعماً للقوة الناعمة، جاء على خلفية لقاء سابق نوقش فيه عدد من التحديات والتهديدات للصناعة نفسها. 

أشرف زكي المهن التمثيلية تنسيقية شباب الأحزاب بروتوكول تعاون الشكر قضايا المهنة

مواد متعلقة

بدء صالون تنسيقية شباب الأحزاب حول العدالة الاجتماعية (فيديو)

غدًا.. تنسيقية الأحزاب تنظم صالونًا نقاشيًا حول العدالة الاجتماعية

«تنسيقية الأحزاب»: توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة «فاهم» للدعم النفسى

أشرف زكي: مهرجان المنصورة المسرحي إضافة لمسيرتي المهنية

أشرف زكى يترشح لانتخابات نقابة المهن التمثيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

وجدوه مذبوحًا.. العثور على جثة عامل الدليفري الغائب في زفتى

«بعد زلزال السعودية».. البحوث الفلكية تحسم الجدل عن حدوث زلازل فى مصر

عن وفاة الملاكم «رامز عزت».. النيابة: «أغمى عليه بعد نهاية المباراة بـ15 دقيقة»

«بردية وزيري».. أول وأكبر بردية بالخط الهيراطيقية يتم العثور عليها في سقارة

حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بباب الشعرية

زلزال جديد يضرب تركيا ويشعر به سكان مصر وفلسطين وسوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كمال عبدالحميد.. وفتنة «الخلود بقُبلةٍ على الرقبة»

ماجد حبته

مغامرات بايدن فى أوكرانيا!

حسين دعسة

بايدن فى كييف.. ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية تثير القراقع!

د.أحمد الخميسى

يوم عالمى للقصة القصيرة

ماجد حبته

قمة «التجارة الحرة» الإفريقية

محمد العسيري

كان قلبه إسكندرانى

حسين دعسة

كيف يمكن ذلك؟: "عقيدة بايدن" للشرق الأوسط

محمود خليل

الوالى يعانى من «التدين الشكلانى»

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال قوى يضرب فلسطين وإسرائيل

صبر استراتيجى.. إلى متى ستظل غزة بعيدة عن الاضطرابات فى الضفة؟

وساطة أمريكية وخطوات مؤقتة.. كواليس التفاهمات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية