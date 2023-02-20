أشرف زكى: نشكر تنسيقية الأحزاب على تعاونها مع «المهن التمثيلية»

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على المجهود الذي يقومون به ليس في المجال السياسي فقط، ولكن في مختلف المجالات والحوار الوطني المفتوح مع الجميع.

وقال زكي خلال تصريحاته لقناة إكسترا نيوز، إنه التقى مجموعة من شباب التنسيقية، وناقشت النقابة معهم قضايا المهنة، سواء في الصناعة أو مشكلات الضرائب والقيمة المضافة والفاتورة الإلكترونية، وأن التنسيقية أعلنت دعمها للقوى الناعمة، وتوجت اللقاءات بالبروتوكول الموقع اليوم من أجل الدفاع عن القوى الناعمة.

توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية

وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية، من أجل دعم القوى الناعمة المصرية.

وقالت سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لـ"إكسترا نيوز"، إن توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية دعماً للقوة الناعمة، جاء على خلفية لقاء سابق نوقش فيه عدد من التحديات والتهديدات للصناعة نفسها.