الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أشرف العشرى يوضح دلالات أهمية زيارة رئيس أوزبكستان لمصر

زيارة رئيس أوزبكستان
زيارة رئيس أوزبكستان لمصر

كشف الكاتب الصحفي، أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، عن دلالات أهمية زيارة رئيس أوزبكستان لمصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، إن أهمية زيارة رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف لأنها هي الأولى لمصر. 

وأضاف العشري أن الزيارة تستمر لمدة يومين، والتي ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، موضحا أن مصر تعتبر من أهم الدول الرائدة في العالمين العربي والإسلامي، وتحتل مكانة مرموقة على المستويين الدولي والإقليمي.

وأشار إلى أن وفدا رفيع المستوى يرافق الرئيس ميرضيائيف في زيارته للقاهرة يضم وزير الخارجية الأوزبكي ومجموعة من رجال الأعمال، موضحًا أنه من المخطط عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال من كلا البلدين والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة.

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