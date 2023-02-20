كامل.. ترتيب جدول الدوري 2023 قبل مباراة الأهلي

ترتيب جدول الدوري قبل مباراة الأهلي، والتي تنطلق غدًا ويستضيفها فريق نادي أسوان ضمن مباريات الجولة الـ 19 حيث غاب النادي الأهلي في أخر ثلاث جولات، وأجلت مبارياته بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية وبطولة دوري أبطال أفريقيا ورغم ذلك يتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز.

ترتيب جدول الدوري 2023 قبل مباراة الأهلي

مركز فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- النقاط 1 الأهلي 15 11 4 0 26 5 +21 37 2 بيراميدز 18 11 4 3 29 14 +15 37 3 فيوتشر 18 10 7 1 25 13 +12 37 4 الاتحاد السكندري 19 10 3 6 21 18 +3 33 5 الزمالك 18 9 5 4 28 17 +11 32 6 المقاولون العرب 17 8 7 2 23 15 +8 31 7 غزل المحلة 18 7 5 6 18 24 -6 26 8 فاركو 18 5 7 6 17 17 0 22 9 أسوان 18 6 4 8 18 20 -2 22 10 سيراميكا كليوباترا 18 5 6 7 23 22 +1 21 11 سموحة 19 4 9 6 15 19 -4 21 12 المصري البورسعيدي 18 4 9 5 16 21 -5 21 13 طلائع الجيش 19 3 8 8 18 26 -8 17 14 إنبي 19 4 5 10 16 26 -10 17 15 الداخلية 19 3 7 9 15 25 -10 16 16 البنك الأهلي 19 2 8 9 19 28 -9 14 17 حرس الحدود 17 3 5 9 12 21 -9 14 18 الإسماعيلي 17 2 7 8 13 21 -8 13

الأهلي في الصدارة والزمالك خامسا

ونجح النادي الأهلي في الحصول على 37 نقطة من 15 مباراة خاضها ورغم تساوي كل من فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني وفيوتشر صاحب المركز الثالث معه في النقاط إلا أنه يتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة، ففي الـ 15 مباراة التي خاضها النادي الأهلي في مشواره في دوري المصري الممتاز استطاع أن يحقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في أربع مباريات ولم يتلق أي هزيمة في المقابل يأتي نادي الزمالك في المركز الخامس من جدول الدوري المصري الممتاز من 18 مباراة خاضها استطاع أن يحقق 32 نقطة.