الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كامل.. ترتيب جدول الدوري 2023 قبل مباراة الأهلي

الدوري المصري
الدوري المصري

ترتيب جدول الدوري قبل مباراة الأهلي، والتي تنطلق غدًا ويستضيفها فريق نادي أسوان ضمن مباريات الجولة الـ 19 حيث غاب النادي الأهلي في أخر ثلاث جولات، وأجلت مبارياته بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية وبطولة دوري أبطال أفريقيا ورغم ذلك يتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز.

ترتيب جدول الدوري 2023 قبل مباراة الأهلي

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

+/-

النقاط

1

الأهلي

15

11

4

0

26

5

+21

37

2

بيراميدز

18

11

4

3

29

14

+15

37

3

فيوتشر

18

10

7

1

25

13

+12

37

4

الاتحاد السكندري

19

10

3

6

21

18

+3

33

5

الزمالك

18

9

5

4

28

17

+11

32

6

المقاولون العرب

17

8

7

2

23

15

+8

31

7

غزل المحلة

18

7

5

6

18

24

-6

26

8

فاركو

18

5

7

6

17

17

0

22

9

أسوان

18

6

4

8

18

20

-2

22

10

سيراميكا كليوباترا

18

5

6

7

23

22

+1

21

11

سموحة

19

4

9

6

15

19

-4

21

12

المصري البورسعيدي

18

4

9

5

16

21

-5

21

13

طلائع الجيش

19

3

8

8

18

26

-8

17

14

إنبي

19

4

5

10

16

26

-10

17

15

الداخلية

19

3

7

9

15

25

-10

16

16

البنك الأهلي

19

2

8

9

19

28

-9

14

17

حرس الحدود

17

3

5

9

12

21

-9

14

18

الإسماعيلي

17

2

7

8

13

21

-8

13

جدول مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز 2023 الجولة 19

موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري المصري 2023 بتوقيت القاهرة

الأهلي في الصدارة والزمالك خامسا

ونجح النادي الأهلي في الحصول على 37 نقطة من 15 مباراة خاضها ورغم تساوي كل من فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني وفيوتشر صاحب المركز الثالث معه في النقاط إلا أنه يتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة، ففي الـ 15 مباراة التي خاضها النادي الأهلي في مشواره في دوري المصري الممتاز استطاع أن يحقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في أربع مباريات ولم يتلق أي هزيمة في المقابل يأتي نادي الزمالك في المركز الخامس من جدول الدوري المصري الممتاز من 18 مباراة خاضها استطاع أن يحقق 32 نقطة.

ترتيب جدول الدوري ترتيب جدول الدوري قبل مباراة الأهلي الدوري جدول الدورى الاهلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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