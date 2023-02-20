الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائبة: اهتمام الدولة بالزراعة جعلها صامدة أمام التحديات الاقتصادية

النائبة ندى ألفي
النائبة ندى ألفي ثابت

قالت ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب إن توجيهات الرئيس السيسي بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لهذا القطاع المهم.

أضافت ثابت، في تصريحات اليوم أن السنوات الثماني الأخيرة، وبالتحديد منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر، شهد قطاع الزراعة نهضة كبيرة على مختلف الاتجاهات، نتج عنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع ودعم الأمن الغذائي، وهذا ما جعل مصر صامدة أمام التحديات الاقتصادية الصعبة، لعل أبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.    

وأوضحت عضو النواب أن الزراعة أساس التقدم والرخاء والنهوض، وهذا ما تبنته القيادة السياسية الحكيمة وعملت عليه منذ توليها حكم البلاد، مشيرة إلى الدعم الدائم الذي يقدمه الرئيس إلى المزارعين لتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

وشددت النائبة على أهمية المشروعات التنموية العملاقة في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير المنتجات بكميات كبيرة، موضحة أن قطاع الزراعة سيشهد المزيد من النجاحات والإنجازات خلال الفترة المقبلة.

علي جانب آخر، أكد طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أهمية افتتاح الرئيس السيسي المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات في محافظة المنوفية، والتي تشمل عددًا من المصانع على أحدث طراز يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية.

وأوضح الناظر في تصريحات صحفية له اليوم، انعكاس ذلك على السوق المصرية، ودورها الكبير في توفير السلع الغذائية بكميات كبيرة وأسعار مناسبة، لتلبية كل احتياجات ومتطلبات المواطن المصري.

أضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن السيسي يبذل قصارى جهده لتحقيق تنمية شاملة، ومجابهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع، ومن ثم الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

النائبة ندى ألفي ثابت السيسي المحاصيل الاستراتيجية الدولة المصرية السنوات الثماني الرئيس

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