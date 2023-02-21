الثلاثاء 21 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسعار الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 21-2-2023 بالأسواق المصرية

الدواجن
الدواجن

يقدم لكم موقع الدستور الإلكتروني أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 21-2-2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين سواء في المزارع أو في محلات بيع الطيور، حيث تضاف قيمة تكلفة النقل ومكاسب التجار وقيمتها تتراوح من 10 إلى 20 جنيه وكانت قد شهدت صناعة الثروة الداجنة ارتفاع جنوني في الأسعار نتيجة أزمة الإفراج الجمركي عن الأعلاف الحيوانية.


أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء في الأسواق المصرية


حالة من القلق تنتاب المواطنين عن أسعار الفراخ في الأسواق المصرية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تحرص الأسر المصرية على شراء كافة السلع الغذائية قبل الشهر الكريم توفيرا للوقت للتفرغ للصلاة والقيام.


وإليكم أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 21-2-2023 في الأسواق المصرية:


سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 80 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 90 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 65 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 75 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.


سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 90 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.


سجل كيلو البط البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 110 جنيهات بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.


سجل كيلو البط المستورد في المزارع للتجار نحو 80 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 90 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 98 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 105 جنيهات بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

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أسعار الفراخ في المحلات

تتراوح أسعار كيلو البانية في محلات بيع الطيور من 190 إلى 200 جنيه.


تتراوح أسعار كيلو الأوراك في محلات بيع الطيور من 96 إلى 100 جنيه.


تتراوح أسعار كيلو الكبد والقوانص في محلات بيع الطيور من 80 إلى 85 جنيها.


تتراوح أسعار كيلو الأجنحة في محلات بيع الطيور من 60 إلى 65 جنيها.


تتراوح أسعار كيلو الهياكل في محلات بيع الطيور من 45 إلى 50 جنيها.

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كم سعر كرتونة رمضان 2023 في مصر؟

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اعرف سعر اليورو اليوم الإثنين 20-2-2023 خلال التعاملات المسائية


 

أسعار البيض في الأسواق المصرية

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 126 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 133 جنيها.


سجل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 125 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 130 جنيها.

 

سجل سعر كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 130 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 138 جنيها.

 

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وائل لطفي

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