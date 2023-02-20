هبة عبد الله سليمان مديرًا عامًا للمدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر

أصدر الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الإثنين، قرارًا بتكليف الأستاذة هبة عبد الله سليمان حنفي، الباحثة بالشئون المالية (أول) بالإدارة العامة للمدن الجامعية للطالبات؛ بالقيام بعمل مدير عام المدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر.

وحصلت المدير العام للمدن الجامعية للطالبات بجامعة الأزهر، على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1997م، والتحقت بالعمل في جامعة الأزهر بالإدارة المالية لفرع البنات بالقاهرة، ثم انتقلت بعد ذلك إلى العمل في الإدارة العامة للمدن الجامعية.

وحصلت على عديد من الدورات التدريبية، ومنها: دورة تدريبية في برنامج الإعداد لشغل الوظائف الإشرافية والقيادية بمركز إعداد القادة بالقطاع الحكومي برئاسة مجلس الوزراء، ودورة تدريبية في مركز الخدمات الحكومية حول نظم الشراء والبيع الحكومي وقانون التعاقدات الحكومية، ودورة تدريبية في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وشاركت في ورش عمل في مجال المشتريات بمركز الخدمات الحكومية، كما حصلت على دورة تدريبية حول منظومة التنسيق الإلكتروني للمدن الجامعية، بجانب ذلك حصلت على عديد من الدورات التدريبية في مجالات الحاسب الآلي، والتحول الرقمي الشامل وفقا لرؤية مصر 2030م.