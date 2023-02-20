الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بعين شمس للجنايات

محكمة
محكمة

قررت نيابة عين شمس إحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس، مستقلين سيارة ملك أحدهم وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقات نارية - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي- 3 هواتف محمول).

كما ضبطت شخصًا حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته كمية من مخدري البودر والآيس ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عين شمس إحالة 3 عاطلين الجنايات مواد مخدرة

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