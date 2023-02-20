إحالة 3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بعين شمس للجنايات

قررت نيابة عين شمس إحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس، مستقلين سيارة ملك أحدهم وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقات نارية - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي- 3 هواتف محمول).

كما ضبطت شخصًا حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية، وبحوزته كمية من مخدري البودر والآيس ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.