شكرًا «أم الدنيا».. سوريون لـ«الدستور»: المساعدات المصرية توازى عدة دول مجتمعة.. والدعم له دلالات إنسانية وسياسية

أكد عدد من المحللين السوريين أهمية المساعدات المصرية، التى وصلت إلى سوريا خلال الأسبوعين الماضيين، وآخرها سفينة البحرية المصرية التى حملت مئات الأطنان من المساعدات إلى ميناء اللاذقية، فى أعقاب الكارثة الإنسانية التى ضربت البلاد جراء زلزال ٦ فبراير، الذى ضاعف من معاناة الأهالى بعد سنوات الحرب والصراع.

وشدد المحللون السوريون على خصوصية العلاقات المصرية السورية، وطبيعة ما يجمع بين الشعبين من تاريخ مشترك، مؤكدين أن مصر كانت ولا تزال البلد الأغلى على قلوب وعقول السوريين وبوصلة العرب جميعًا على مر التاريخ.

وقال الدكتور محمد كمال الجفا، المحلل السياسى السورى والخبير العسكرى، إن مصر، ومنذ الأيام الأولى للكارثة التى حلّت بالسوريين جميعًا، كان موقفها مشرفًا فى جميع المناطق السورية، ولم يفرق فى تعامله بين الشعب السورى بجميع مكوناته.

وأوضح أن مصر لم تفرق فى مساعداتها بين مكونات الشعب السورى أينما كانوا، سواء كانوا خارج سوريا أو داخلها، وسواء كانوا داخل سلطة الدولة السورية أو خارج مناطق سيطرتها، ما يدل على حالة إنسانية راقية ومتقدمة.

وأضاف: «اندفعت مصر لإرسال طائراتها العسكرية لنقل الإمدادات عبر المطارات السورية، وهذا قرار إنسانى فى شكله العام، لكنه يحمل أيضًا رسالة سياسية واضحة حول إعادة التشبيك والتعاون والتنسيق مع سوريا، الدولة التى صمدت أكثر من عشر سنوات رغم ما تعرضت له من خسائر مادية وبشرية وتهجير أكثر من ثلث شعبها».

فيما قال الكاتب الصحفى والمحلل السياسى السورى يعرب خيربك: إن سفينة البحرية المصرية التى وصلت إلى ميناء اللاذقية، أمس، كان على متنها ٥٠٠ طن من المساعدات الإنسانية، وهى كمية توازى ما أرسلته عدة دول مجتمعة.

واستطرد: «تلك المساعدات دعمت المتضررين وخففت العبء عن الجمعيات الإغاثية، مثل الهلال الأحمر وغيرها، كما خففت العبء عن الدولة السورية التى تحتاج للتعامل مع أمور أخرى عاجلة، مثل توفير السكن المؤقت وغير ذلك».