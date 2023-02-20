«أنتِ الحياة».. مستفيدات مبادرة «حياة كريمة»: منحتنا الاستقرار النفسى والاجتماعى

أشادت سيدات وفتيات من عدة محافظات بجهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم المرأة المصرية ونشر الوعى بمختلف القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها، عبر مبادرة «أنتِ الحياة»، التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع عدة مؤسسات، على رأسها المجلس القومى للمرأة، وتتضمن مجموعة من الفعاليات الهادفة للتوعية بعدد من القضايا والموضوعات التى تمس المرأة وأسرتها.

وأعربن، خلال حديثهن إلى «الدستور»، عن سعادتهن بجهود «أنتِ الحياة» لنشر الوعى ودعم المرأة لتتحمل مسئولياتها المتعددة، عبر تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة، من بينها ورش العمل حول التخطيط لمرحلة ما قبل الزواج والتثقيف حول أمور الصحة والتغذية والرضاعة والنمو ودمج الإعاقة والتربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة، بالإضافة إلى التدريب على الحرف اليدوية وخطوات بدء المشروعات، وسبل الادخار وإنشاء الموازنات البسيطة، بالإضافة إلى التثقيف الرقمى.

خديجة السيد: ساعدت ابنتى فى بناء أسرة سوية ومواجهة الضغوط

أعربت خديجة السيد، عن فخرها وسعادتها بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وما تبذله من جهود متنوعة لدعم المرأة المصرية ونشر الوعى، عبر القوافل الطبية والتوعوية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والورش المختلفة لتعليم السيدات وتثقيفهن، ومساعدتهن فى التعامل مع المشكلات التى تواجههن فى حياتهن اليومية.

وقالت: «ابنتى على وشك الزواج، وبفضل (حياة كريمة) تمكنت من الوقوف بجانبها وتعليمها أساسيات الزواج وكيفية بناء أسرة سوية قادرة على مواجهة ضغوط الحياة ومشكلاتها المختلفة». وأضافت: «مبادرة (أنت الحياة) قدمت لنا الفرصة لتعلم كيفية الحفاظ على البيت والأسرة، واختيار شريك الحياة والتعامل معه، وذلك بفضل جهودها للتوعية بمختلف المجالات، وعلى رأسها التغذية الصحيحة خلال فترات الحمل والرضاعة، والرعاية الصحية للأطفال والتربية الإيجابية للأبناء وغير ذلك». وتابعت: «بفضل هذه المبادرة، التى استهدفت توعية المرأة والشباب والأطفال حتى كبار السن صحيًا ونفسيًا واجتماعيًا ودينيًا، تغيرت حياة كثير من الأسر المصرية، بعد تعلم كيفية التعامل مع مشكلات الحياة ومواجهتها بحكمة»، موجهة الشكر للرئيس السيسى على مبادرته التى تهدف للارتقاء بالمجتمع ورفع الوعى لدى الأسر المصرية.

أميمة عبدالرحمن: تعلمت دعم ابنى فى مواجهة التنمر

أكدت أميمة عبدالرحمن، من محافظة الشرقية، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حققت لها ولأسرتها الاستقرار النفسى، بما قدمته من دعم فى مجال التربية الإيجابية، ما ساعدها فى التعامل مع مشكلات أطفالها ومواجهتها دون صعوبة.

وقالت: «طفلى يبلغ من العمر ١١ عامًا، ودائمًا ما كانت تواجهنى مشكلات فى تربيته، لأنه كان يتعرض للتنمر فى مدرسته، ولكن بفضل (حياة كريمة) وما قدمته لنا من دعم تربوى، وما تعلمناه خلال أنشطتها من طرق لتعليم الأطفال التصرف بشكل صحيح، نجحت فى توعية ابنى حتى لا يقع فى المشكلات حتى يتصرف بثقة بين زملائه».

مى خالد: «الإرشاد» درّبنى على حل المشكلات

عبرت مى خالد، من محافظة أسيوط، عن سعادتها بإنجازات «حياة كريمة» فى دعم المرأة وتقوية الروابط الاجتماعية، لافتة إلى أن برامج الإرشاد الأسرى التى نفذتها أسهمت فى تصحيح المفاهيم المغلوطة دينيًا واجتماعيًا، وتعزيز الوعى بقضايا المرأة.

وذكرت أن هذه البرامج، عرضت تجارب العديد من السيدات الرائدات، وقدمت التوعية الصحية والنفسية للمقبلات على الزواج والمتزوجين حديثًا، مبيّنة أساليب اختيار شريك الحياة، وأيضًا أساليب التربية الإيجابية والتنشئة الصحيحة. وتحدثت عن تجربتها الشخصية مع «حياة كريمة»، قائلة: «المبادرة وقفت بجانبى وأسرتى، وعلمتنى كيفية التعامل مع أفراد أسرتى، وأسلوب التعامل مع المشكلات التى تواجهنى، كما قدم برنامج الإرشاد الأسرى مجموعة من الحملات التوعوية التى أفادتنى، وشملت ندوات فى مراكز الشباب للتعريف بتنمية الأسرة».

ووجهت الشكر والتقدير للمبادرة، قائلة: «وقفت بجانب الأسر المصرية وقدمت التوعية للأسر من أجل حل الخلافات ومواجهة المشكلات بطريقة سليمة».

دنيا الجهورى: علمتنى كيفية الاعتماد على نفسى وتطوير إمكاناتى للحصول على وظيفة

قالت دنيا الجهورى إن «حياة كريمة» حولتها لسيدة قوية تعتمد على نفسها، وجعلتها تطور من ذاتها حتى تمكنت من الحصول على عمل لائق من أجل مساندة زوجها، ومشاركته فى تحمل أعباء المنزل.

وكشفت عن أنها استفادت للغاية من ورش العمل الخاصة بالمرأة التى نظمتها المبادرة، والتى استهدفت تدريب السيدات على العمل خاصة فى الحرف اليدوية، وغيرها من مجالات العمل التى تتيح للمرأة فرصة لتحسين دخلها.

وأضافت أن المجلس القومى للمرأة نفذ ورش عمل للسيدات، لتعليمهن حرف التطريز والرسم على الخوص والزجاج المعشق، بالتعاون مع «حياة كريمة»، متابعة: «لم أكن أستطيع مساندة زوجى ومواجهة ظروف المعيشة، لكن الورش دربتنى على العمل، من خلالها».

وقالت: «المبادرة وقفت بجانب كل بيت مصرى وحافظت عليه، ونفذت العديد من الفعاليات والأنشطة، من بينها تعريف السيدات بالمشروع القومى لتنمية الأسرة، إلى جانب تقديم ورش عمل عن الإرشاد الأسرى وتنظيم الأسرة وكيفية اختيار الشريك، والتثقيف أثناء الحمل والولادة، والتغذية السليمة للأم والطفل، وعلامات النمو والتطور الطبيعى لدى الأطفال وكيفية ملاحظتها، إضافة إلى التوعية بالإعاقات المختلفة، والتعريف بالخدمات المقدمة من مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة».