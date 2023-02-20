الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جون هنري مالك ليفربول يؤكد: «النادي مش للبيع»

ليفربول
ليفربول

كشف الأمريكي جون هنري مالك نادي ليفربول الإنجليزي، عن خطط مجموعته فينواي الرياضية، الخاصة بالنادي، كاشفًا موقفهم من بيعه.

وكانت مجموعة فينواي سبورتس المالكة لنادي ليفربول، قد أعلنت في نوفمبر الماضي، انفتاحهم للبحث عن استثمار جديد فيما يخص ناديهم ليفربول، فيما ذكرت تقارير صحفية أنهم منفتحين أمام البيع الكامل للنادي.

وقال جون هنري في تصريحات لصحيفة “ بوسطن سبورتس” الأمريكية:"أعلم أنه كان هناك الكثير من المحادثات والاقتباسات حول نادي ليفربول لكرة القدم ، لكنني ألتزم بالحقائق: لقد قمنا فقط بإضفاء الطابع الرسمي على عملية مستمرة".

وأضاف:""هل سنبقى في إنجلترا إلى الأبد؟ لا. هل نبيع ليفربول؟ لا".

وأضاف:"هل نتحدث مع المستثمرين عن ليفربول؟ نعم".

وزاد:" هل سيحدث شيء هناك؟ أعتقد ذلك ، لكنه لن يكون عملية بيع.. هل قمنا ببيع أي شيء في أكثر من 20 سنة الماضية؟ "

وتم ربط نادي ليفربول الإنجليزي، والذي يُقدر قيمته بحوالي 4.5 مليار دولار، ببعض العروض المحتملة، بما في ذلك قطر.

ويقوم منافس وغريم ليفربول، مانشستر يونايتد، بعملية بيع النادي، حيث تلقت عائلة جليزر المالكة للنادي، عرضين للشراء يوم الجمعة الماضي، وأحدهما من أغلى رجل في بريطانيا، السير جيم راتكليف، والآخر من رئيس المصرف القطري، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني.

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 

وستُقام مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، على ملعب "أنفيلد رود" معقل الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا      

ستُذاع مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

حكم مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

من المنتظر أن يتولى الحكم الروماني "إشتفان كوفاتش" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

جون هنري فينواي ليفربول نادي ليفربول فينواي سبورتس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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