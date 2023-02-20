الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية» تستعرض تقريرا عن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

اليوم العالمي للعدالة
اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية

استعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريراً عن اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية في الـ20 من فبراير.

وذكر التقرير إن الأوساط الدولية تحتفل باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في الـ20 من فبراير من كل عام، للتذكير بالفجوات الاجتماعية والتعاملات الطبقية، إذ تزداد الاختلالات الاقتصادية المرتبطة بالعولمة والتقنية بشكل مطرد سنويًا، رغم كل الجهود الأممية والمنظمات الدولية. 

وأضاف أن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، يوما مهما للعالم، تناقش فيه العديد من المنظمات بالتعاون مع الأمم المتحدة الخطط السنوية لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال السعي للقضاء على الفقر والتمييز والبطالة.

وتابع: “بعد عدد من المبادرات الكثيرة لم يكتب لها النجاح في تقليل الفجوة بين المجتمعات وخصوصًا في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، بادرت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مداولات مكثفة عام 2007، لإعلان يوم الـ20 من فبراير، بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، ثم تبعها اعتماد منظمة العمل الدولية بالإجماع في 10 يونيو 2008، إعلان رؤية معاصرة بشأن العدالة الاجتماعية في حقبة العولمة”.

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