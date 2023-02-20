صحفي لـ«القاهرة الإخبارية»: وزارة التنمية تواجه الفقر لتحقيق العدالة الاجتماعية بالأردن

كشف الكاتب الصحفي أسيد الحوتري، من الأردن عن مؤشرات العدالة الاجتماعية في الدولة الهاشمية.

وقال الكاتب الصحفي الأردني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الإثنين، إن هناك تحقيق للمساواة في توزيع الموارد في الأردن.

وأضاف أن وزراة التنمية تواجه الفقر لتحقيق العدالة الاجتماعية بالأردن، موضحاً أن الدولة تأخذ زمام المبادرة من خلال المؤسسات المعنية في تحقيق توزيع للعدالة الاجتماعية ورفع معدلات الفقر داخل البلاد.

وأشار الحوتري إلى أنه في ظل اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية يعمل على تعزيز حقوق الأفراد، موضحاً أن هذه الرؤية من خلال التنسيق بين ممثلي الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال من 182 دولة من الدول الأعضاء، على الالتزام معًا بتعزيز قدرة منظمة العمل الدولية على تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وإضفاء الطابع المؤسسي على مفهوم العمل اللائق الذي وضعته منظمة العمل الدولية منذ عام 1999، ليكون في صلب سياسات المنظمة وأهدافها.