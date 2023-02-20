غموض فى مستقبل بنزيما مع ريال مدريد.. وعرض السعودية فى الصورة

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن هناك حالة من عدم اليقين حول مستقبل الفرنسي كريم بنزيما مع ناديه ريال مدريد الإسباني.

وينتهي عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري 2022-2023.

وبحسب شبكة “ ريليفو” الإسبانية، فإنه رغم الاتفاق على تمديد عقد اللاعب مع ريال مدريد حتى عام 2024، إلا أن بنزيما لم يؤُكد بعد استمراريته في النادي.

وأشار التقرير إلى أن بنزيما ما زال مترددًا حول الموافقة على الاستمرار في ريال مدريد، خاصة بعد تلقيه عرض مُذهل من المملكة العربية السعودية، للعب للفريق الذي يختاره، مقابل راتبًا صافيًا لموسمين يُقدر بـ 60 مليون يورو، على أن يكون سفيرًا للملف المحتمل لاستضافة كأس العالم 2030 لـ مصر والسعودية واليونان.

وأضاف التقرير أيضًا أن بنزيما متردد بخصوص إكمال مشواره في ريال مدريد، في ظل عدم اليقين المُحيط بمستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الإسباني، على الرغم من وجود عام ونصف متبق في عقده، حيث استمرارية أنشيلوتي أهم بالنسبة له أكثر من أي شخص في النادي.

وذكر التقرير بأن بنزيما يملك اتفاقًا بالفعل لتمديد عقده مع ريال مدريد، لكن تصريحات اللاعب المُثيرة للجدل على هامش كأس السوبر الإسباني في الرياض، والذي فتح من خلالها الباب للرحيل عن الفريق، إضافة لعدم إعلان النادي حتى الآن تمديد العقد رغم وجود اتفاق بين الطرفين يعود لشهر أكتوبر الماضي، يُثير الكثير من الشكوك حول مستقبل اللاعب الفرنسي مع أبطال مونديال الأندية.

وأضافت “ ريليفو” بأن بنزيما أكثر انطوائية من المعتاد في الشهور الأخير، حيث يبدو بأن شيئًا يشغلع في رأسه، ويرى بعض المتواجدين في النادي، أوجه التشابه بين موقفه الحالي وآخر مرحلة لزميله السابق، كريستيانو رونالدو، في ريال مدريد قبل رحيله عن الفريق صيف عام 2018.

وغاب كريم بنزيما عن 13 مباراة لـ ريال مدريد هذا الموسم في مختلف المسابقات، بسبب الإصابات.