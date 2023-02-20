الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هولندا: طرد 17 دبلوماسيًا روسيًا من أمستردام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت هولندا اليوم الإثنين، عن طرد 17 دبلوماسيًا روسيًا من أمستردام، وفق خبر عاجل نقلته قناة “العربية”، مع إشارة إلى أن هولندا أرسلت للدبلوماسيين طلبًا بمغادرة البلاد.

ومنذ يومين توعدت موسكو، بـ"رد مناسب" على قرار هولندا تقليص عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية لديها، ومطالبتها عددا من الدبلوماسيين الروس بمغادرة البلاد.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها: "كما ذكر الجانب الروسي من قبل موسكو سترد بشكل مناسب"، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، عن قرار سلطات أمستردام الحد من عدد الدبلوماسيين الروس العاملين في البلاد، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ووفقا لبيان الخارجية الهولندية، فقد قرر مجلس الوزراء أن السفارة الروسية لدى لاهاي لا يمكن أن توظف دبلوماسيين أكثر من السفارة الهولندية لدى موسكو، لذلك سيتعين على عدد من الدبلوماسيين الروس مغادرة هولندا.

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

البعثة الدبلوماسية روسيا هولندا تقليص أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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