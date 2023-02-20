الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية» ترصد ردود الأفعال الروسية على زيارة بايدن إلى كييف

زيارة الرئيس الأمريكي
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، إن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المفاجئة إلى أوكرانيا كان لها صدى داخل روسيا، حيث أكد عضو بمجلس الشيوخ الروسي أن زيارة بايدن للعاصمة الأوكرانية كييف لن يكون لها أي نتائج.

وأضاف خلال مداخلة لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الإثنين، أن الزيارة لن تغير من مسار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كتأكيد واضح من قبل السلطات الروسية أن بايدن مهما قدم من مساعدات عسكرية وحزم جديدة من الأسلحة للقوات الأوكرانية لن يغير من مسارها، فالقوات الروسية ستواصل العملية حتى تحقيق جميع الأهداف الروسية.

وتابع: "بعض الخبراء ترجموا هذه الزيارة بأنها تأكيد من قبل الإدارة الأمريكية على مواصلة النزاع ضد روسيا، وإطالة أمد هذا الصراع، كما أن عددا كبيرا من الخبراء في الداخل الروسي اعتبروا أن هذه الزيارة هدفها تصعيد النزاع بين روسيا من جهة والغرب من جهة أخرى".

وأكمل: "وأيضا تأكيد من قبل الإدارة الأمريكية على إطالة أمد النزاع في أوكرانيا، فإذا أراد الرئيس الأمريكي حسبما أشار بعض الخبراء أن يقدم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا كان له أن يقدمها من الأراضي البولندية خصوصا أنه سيزورها اليوم".

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