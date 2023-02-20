الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تهرب من الضرائب.. السجن 5 سنوات لصاحب شركة لخدمات النقل

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري عبد المنعم، صاحب شركة لخدمات النقل بالسجن لمدة 5 سنوات، وألزمته بالضريبة وقدرها 1.708.575.29 والضريبة الإضافية 1.5% عن كل شهر تأخير، بعد اتهامة بالتهرب الضريبي.

صدر الحكم بعضوية كل من والمستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد والمستشار محمد عبد العزيز مدكور وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني.

ترجع احدث القضية المقيدة، برقم 8350 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطار من ضباط مكافحة التهرب من الضرائب، بقيام المتهم بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة علية طبقا لمزالة نشاطة في أعمال النقل.

توصلت التحقيقات من تقرير الإدارة العامة لفحص التهرب بمنطقة الجمرك بقيام المتهم "م.م.م" صاحب شركة لخدمات النقل، بتقديم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها، وذلك من خلال الاقرارات الضريبية المقدمة منها بماموية الضرائب العامة علي الدخل المختصة، وكذا تعاملاته الواردة بنماذج الخصم والنحصيل تحت حساب الضريبة فضلا عن الاطلاع علي تقرير فحص مامورية ضرائب القيمية المضافة والمبيعات المختصة.

وتبين وجود اخفاء في بعض التعاملات، والتي لم يقوم بادراجها بإقراره المقدم للمأمورية خلال الفترة انف البيان، وان الضريبة المستحقة مقدارها 1408283 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية وضريبة قيمة مضافة مقدارها 300291 جنيه وتحرر محضر بالواقعة.

وتبين طلب وزارة المالية، المقدم إلى النيابة واتخاذ اجراءات التحقيق في الدعوي ضد المتهم وتقرير فحص تضمن نتيجة التهرب الضريبي ،وعن عدم أداء ضريبة القيمة المضافة والمبيعات المستحقة لبيع سلع دون الإقرار عنها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 91 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة، وقررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.

اجهزة الامن اخير إجراءات التحقيق أجرأ إخفاء ارات اتخاذ اتهام إدراجها ارة

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