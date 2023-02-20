الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. الحكم على 11 متهمًا بخطف شخص بسبب خلافات مالية بالجيزة

محكمة
محكمة

تصدر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبدالناصر حسنين صالح، غدا الثلاثاء، الحكم على 11 شخصا، بينهم سيدة، لاتهامهم بخطف المجنى عليه "ياسين م" بسبب خلافات مالية.

يصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر حسنين صالح وعضوية المستشارين حسين فاضل وعمر محمد سلامة.

وكانت النيابة العامة بالجيزة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بخطف المجني عليه، وأن المتهمين اقتحموا منزل المجني عليه وخطفوه داخل سيارة واتجهوا به لمسكن المتهمة رقم 11 في أمر الإحالة على إثر خلافات بينهم وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع وعمل بعد الاعتداء عليه بالضرب وتهديده بالإيذاء.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بخطف المجني عليه واحتجازه لمدة 5 أيام والتعدي عليه بالضرب والتعذيب وانتحال صفة ضباط بقطاع الأمن الوطني وتعدوا علي حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وبناء على ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 متهمين وملاحقة 4 متهمين.

محكمة جنايات الجيزة المستشار عبدالناصر حسنين صالح الحكم سيدة خطف خلافات مالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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