كلوب يتحدث عن موقف نونيز قبل مواجهة ريال مدريد وكيفية الدفاع ضد فينسيوس

أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، بفريق ريال مدريد الإسباني، قبل مواجهة الفريقين.

ويستضيف ليفربول نظيره ريال مدريد، غدًا، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال اوروبا، على ملعب أنفيلد.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ريال مدريد لا يفقدون الثقة في ثانية واحدة، يمكنك التعلم منهم، قبل ذلك لعبنا هناك في ملعبهم التدريبي وهنا في ملعب فارغ، حيث لعبنا بشكل جيد حقًا، جعلناهم يعملون بجد ولكن الآن الفرق مختلفة".

وأضاف: "مباراة الغد مختلفة عن النهائي، إنهم واحد من أكبر الأندية في العالم، لعبنا النهائي ضدهم في باريس وأنا لم أشاهد المباراة بعد ذلك إلا في نهاية الأسبوع الجاري، والآن أعرف لماذا لم أشاهدها".

وخسر ليفربول المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي، أمام ريال مدريد بهدف دون رد.

وأكمل: "كان بإمكاننا الفوز بتلك المباراة ولم نفعل ذلك، وخرجنا منها بخبرات أكبر".

وعن إمكانية لحاق داروين نونيز بالمباراة، أجاب: "هناك فرصة، علينا رؤية حالته اليوم وعندما نعرف حالته سنتخذ القرار".

وتابع: "أنا سعيد أننا سنلعب تلك المباراة الآن أفضل من الأسابيع الماضية، نحن بحاجة للعب مباريات ممتازة، مباراتين ممتازتين لنكون صادقين، ليس لدي مشكلة في ذلك، لا يحتاج ريال مدريد للعب بشكل خاص ولايزال لديهم فرصة".

وعن خطورة ريال مدريد قال: "إنهم دائمًا ممتازين، فريق تنافسي جدًا ومن الصعب هزيمته، ولكن من المنطقي محاولة الفوز عليه بكل تأكيد".

وواصل: "لا أعتقد أنه يمكنك إثارة ذعر ريال مدريد، الفرص التي أتيحت لنا والتصدي الذي قاموا به هو ما أوقفنا قليلًا، كانت مباراة نهائية ولم نكن مغامرين بما فيه الكفاية".

وأشاد بكارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائلًا: "إنه أكثر مدرب هادئ قابلته في حياتي، أحترمه كثيرًا ويعجبني للغاية، ريال مدريد معه يملك فريق عالمي وتعاقدوا مع مواهب مثيرة".

وعلق على الهجوم العنصري ضد فينسيوس، قائلًا: "لا شيء في العالم يمكنه تبرير الإساءة العرقية التي تعرض لها، في رأيي إنه لاعب على مستوى عالمي، ولا يجب أن تتركه موقف واحد لواحد مع المدافعين".

وبسؤاله عما إذا كان سيخصص خطة لإيقاف فينسيوس، أجاب: "فينسيوس سجل 3 أهداف في 3 مباريات ضد ليفربول، وسجل هدف الفوز في النهائي، بإمكانك أن تمنع التمريرات من الوصول له، ولكن المشكلة أنه إذا دافعت بشكل جيد أمام فينسيوس فهناك بنزيما أو رودريجو أو أيًا كان، هناك أيضًا مودريتش، لديهم لاعبين على مستوى عالمي، عليك الدفاع ضدهم بشكل جماعي".

وأنهى تصريحاته: "لاشيء مما حدث في ملعب باريس مسئولية ريال مدريد، حتى لو لم تكن تحدث تلك المباراة، مباراة الغد ستكون ضخمة، جماهيرنا يحبون كرة القدم، وريال مدريد في المدينة يمكنهم الاحتفال بأفضل طريقة ممكنة".