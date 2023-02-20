اليوم.. أسرة الملحن حسين فوزى تتلقى العزاء بمسجد السلام بالهرم

أعلنت أسرة الراحل حسين فوزى عن موعد عزائه، حيث سيكون مساء اليوم الإثنين 20 فبراير بمسجد السلام بالهرم، الذى رحل عن عالمنا فجر أمس الأحد عن عمر يناهز 78 عامًا بعد تعرضه لجلطة في القلب وتم تشييع جنازته أمس، كما تم تكريمه مؤخرا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الأخيرة التي أقيمت في شهر نوفمبر من العام الماضي.

جمعية المؤلفين تنعى حسين فوزى

وقدمت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين، النعى لأسرة حسين فوزي ببالغ الحزن، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.

كما تقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

عدد من الموسيقيين ينعى حسين فوزى

ونعى عدد من الموسيقيين الموسيقار الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد من الموسيقيين المؤثرين، وتم تكريمه مؤخرا عن مشواره الفني، في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة.

والراحل غنى من ألحانه نخبة من كبار نجوم الأغنية، منهم محمد العزبي، وياسمين الخيام، ومحمد رشدي، ونادية مصطفى، وهو صاحب لحن مع علي الحجار في أغنية "صلينا الفجر فين" إحدى أشهر الأغنيات الروحانية.