الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تقرير: ريال مدريد يناقش إمكانية ضم فلاهوفيتش من يوفنتوس

فلاهوفيتش
فلاهوفيتش

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، بالتعاقد مع الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فلاهوفيتش انضم لصفوف نادي يوفنتوس منذ انضمامه من نادي فيورنتينا الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2022، وشارك في 21 مباراة بقميص يوفنتوس في الموسم الجاري، وسجل 10 أهداف وصنع 3 لزملائه في الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تراقب موقف المهاجم الصربي، وتعرف أن لديها إمكانية التعاقد مع اللاعب الذي تراه واحد من اللاعبين الواعدين.

وأكدت الصحيفة أن هناك مناقشات جارية في مكاتب النادي بشأن كيفية الانتقال من كريم بنزيما إلى لاعب كبير في مكانة هالاند ومبابي، وللتعاقد مع أي منهما سيكون النادي في حاجة إلى الانتظار إلى عام 2024، أو 2025، ولدى النادي خيارين الأول هو تحمل الموسمين التاليين مع اللاعبين الموجودين بالفريق بجانب إضافة إندريك لصفوف الفريق.

الخيار الثاني أمام النادي هو التعاقد مع مهاجم مضمون مثل فلاهوفيتش بغض النظر عن إمكانية التعاقد مع مبابي أو هالاند في ذلك الوقت، وكلاهما ليس مؤكدًا وفي هذه الحالة يصبح فلاهوفيتش الطائر الذي في اليد.

وسبق أن دخل نادي يوفنتوس في مفاوضات مع أندية الدوري الانجليزي لبيع فلاهوفيتش، على خلفية الأزمة المالية التي يمر بها النادي، وكان قريبًا من الانضمام لمانشستر يونايتد في آخر أيام سوق الانتقالات الشتوية المنقضية.

ولعب فلاهوفيتش 42 مباراة منذ انضمامه لفريق يوفنتوس بمختلف البطولات، وسجل 19 هدفًا وصنع 5 لزملائه، من أصل 199 مباراة لعبها خلال مسيرته سجل خلالها 91 هدفًا وصنع 15.

وبدأ فلاهوفيتش مسيرته ضمن صفوف نادي بارتيزان الصربي وتدرج في المراحل العمرية للفريق حتى انضم للفريق الأول في يناير من عام 2016، وانتقل بعدها لنادي فيورنتينا في صيف 2018 وقضى معهم 3 مواسم ونصف قبل الانضمام ليوفنتوس.

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