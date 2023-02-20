الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم 26 ألفًا و200 ميجاوات

مرصد الكهرباء
مرصد الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حمل مسائي، اليوم الإثنين، يبلغ نحو 26 ألفا و200 ميجاوات.

وأشار المرصد إلى أنه لم يتم، أمس الأحد، خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وذكر المرصد، في نشرته، اليوم الإثنين، أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم يبلغ نحو 26 ألفا و200 ميجاوات، مقابل 26 ألفا و500 ميجاوات، الحمل الأقصى مساء أمس.

كما أشار الجهاز إلى أن الحمل الأدنى بلغ، أمس، نحو 18 ألفا و500 ميجاوات، موضحا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

مرصد الكهرباء حمل اليوم الاثنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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