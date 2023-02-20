«الوثائقية» تعرض تقريرا حول «الجيل Z» (فيديو)

عرضت قناة الوثائقية تقرير حول «الجيل Z» وأهم سماتهم ومميزاتهم من وجه نظر أطباء نفسيين مصريين ودوليين.

وقال الوثائقي أن «جيل Z» هو الجيل الذي ولد بعد 1995 في قمة تعاظم التطور التكنولوجي، حيث إنه جيل بارع في استخدام الهواتف الذكية، فيما تكونت شخصيته أمام أضواء الهواتف والشاشات”.

ومن جانبه أضاف الدكتور عبد الموجود ندا، طبيب نفسي، أن السمة الأساسية لـ"جيل Z" هو استخدامه للهواتف الذكية واللوحية والإنترنت والسوشيال ميديا كشكل من أشكال التواصل والتفاعل داخل المجتمع فهو لا يعرف أشكال التواصل غير الإلكترونية.

وتابع أن القيمة الأساسية التي تحركهم هو البحث عن المتعة فيما يقابلهم عقبات كثيرة مثل الاندفاعية، ويمكن تعريف الاندفاعية بأنها عدم حساب للعواقب في سبيل الحصول على المتعة أو الإثارة، وقد يلجأ لسلوكيات غير مقبولة مثل نشر محتوى أو يساهم في نشر محتوى غير لائق أو حتى انخراطه في أفعال غير لائقة بحثا عن السعادة والمتعة.

وأكدت الدكتورة سارة الشقنقيري، استشاري نفسية، أن هناك أشياء إيجابية على سبيل المثال إن معلومات والتواصل والتعامل مع الثقافات المختلفة أعلى بكثير الأجيال السابقة، مشيرة إلى أن فهم "جيل Z" ومعرفتهم لجميع أنواع ومخرجات التكنولوجا متقدم للغاية، فهناك الكثير من الإيجابيات وأيضا السلبيات.

ونوهت أن من سلبيات "جيل Z" الاستعجال والبحث عن المتعة القريبة واحتياجهم للأشياء في لحظتها، كما أنهم معرضون أكثر للتوتر والقلق والضغط، فيما يشعرون بعدم الرضا لثقتهم في أنفسهم وذلك بسبب أنه يحتاج طوال الوقت إلى ما يبسطه أو يرضى به نفسه.

واختتم الدكتور هاريسون ديفيس، طبيب نفسي بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه لا يشكل “الجيل Z” مخاطر تُذكر، حيث إنهم يفهمون في سن صغير عن الأجيال السابقة، ويعبرون عن قوتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نرى الإجابة الآن عمن هم في أعمار الـ15 والـ 16 الذين يعبرون عن آرائهم بكل حرية كأنهم يرمون الناس بالحجارة ولا يخشون ذلك، منوها أن عالم الإنترنت في وجهات نظر “جيل Z” ملكهم.