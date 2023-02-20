«المصيدة الرقمية».. «الوثائقية» تعرض فيلمًا عن شغف البشرية بوسائل الاتصالات

عرضت قناة الوثائقية فيلمًا جديداً عن شغف البشرية بوسائل الاتصالات بعنوان «المصيدة الرقمية».

ويجب الوثائقي على خطورة كثرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية على الجهاز العصبي وضغط الدم والحالة النفسية، موضحاً أن الطفرات التكنولوجية حولت الشغف الى إدمان كوني لأحدث الهواتف الذكية والألعاب الالكتروني والتطبيقات البراقة، الذكاء الاصطناعي يحاصرنا داخل صندوق اسود وكان العالم على حافة متاهة رقمية.

يؤكد الوثائقي، أن الجهاز العصبي للإنسان لم يخلق كي يتحمل هذا المعدل الضخم للأخبار العاجلة والضغوط عبر مؤشرات البحث والمنصات مواقع التواصل المختلفة.



وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد كامل، أستاذ مخ وأعصاب، إن استخدام التلفون في غرف النوم وخاصة داخل السرير، يعمل على تنبيه العين والمخ وبالتالي يتسبب في تغير موعد النوم.

ويؤكد الدكتور وليد شوقي، والباحث في كلية الطب بجامعة نيويورك، اللون الأزرق الصادر من التلفون، يعمل على تقليل مادة الميلاتونين والموجودة في المخ وتسبب الأرق بالتالي قلة النوم.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الموجود ندا، طبيب نفسي، إن استخدام التليفون بكثرة يسبب نوع من أنواع الإدمان، قائلاً:" الشخص لما بيجي يسيب التليفون بيبقى عنده أعراض انسحاب"، ومنها المشاكل والانفعال وأيضاً القلق والتوتر.

ويقول أحمد إبراهيم صانع محتوي، الإنسان غير مؤهل أن هو يتعرض للكم الهائل من المدح أو الذم الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذا الكلام ينطبق على قدرة الإنسان النفسية سواء صانع محتوي أو مستخدم عادي.

وقالت الدكتورة سارة الشقنقيري استشارية نفسية: «الأشخاص المراقبون لبعض على مواقع التواصل الاجتماعي، دايما بيكون عندها إحساس أن في حد بيعمل حاجة هما مش بيعملوها ودايماً عايزين يلحقوا»، لافتة إلى أن هذا الشعور يجعلهم يشعرون بالإحباط والتوتر.

وقال الدكتور محمد أبو السعود متخصص في التسويق الرقمي، إن وجود كم كبير من المعلومات ويتعرض لها الأشخاص بشكل يومي ومكثف يتسبب في مشكلة في القرارات الشخصية للفرد وبالتالي يؤثر على حياته.