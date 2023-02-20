الإثنين 20 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 5 سنوات لمسجل خطر تعدى على محاسب بسلاح أبيض فى مصر القديمة

محكمة
محكمة

قضت الدائرة 18 جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ممدوح طبوشة، اليوم، بمعاقبة مسجل خطر، بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بتمزيق جسد محاسب بسلاح أبيض وأحدث به إصابات وجروح استدعت أكثر من 100 غرزة لعلاجها.

البداية بتلقي قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من "م.أ"، 26 عاما، محاسب، حمل رقم 4960 جنح قسم شرطة مصر القديمة يتهم "أحمد.م"، مسجل خطر، بالاعتداء عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابات بالغة بالجسد  به وتسببه في 100 غرزة بالوجه والجسد.

وكشف التقرير الطبي للمجنى عليه، عن أن هناك قطعًا بالوجه تسبب في قطع بالعصب السابع وعوجة بالوجه وقطع في الغدة اللعابية، وقطع في اليد اليسري، ما تسبب في قطع 3 أوتار وقطع بالعصب.

مسجل خطر محاسب سلاح أبيض قسم شرطة مصر القديمة التقرير الطبي

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وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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