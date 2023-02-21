طرق لتسريح الشعر بسهولة في الصباح

من منتجات التجميل متعددة المهام إلى تسريحات الشعر السهلة، يمكن أن تساعدك هذه النصائح على توفير الوقت دون التضحية بروتين جمالك.

ويمكن أن يكون الصباح وقتًا عصيبًا، مع قائمة مهام طويلة ووقت محدود لإنجاز كل شيء، بالنسبة للعديد من الأشخاص، هذا يعني التضحية بروتين الجمال الخاص بهم لتوفير الوقت.

ومع ذلك، مع بعض الاختراقات الذكية، يمكنك تبسيط روتينك الصباحي مع الاستمرار في الظهور في أفضل حالاتك، تحقق من بعض أفضل طرق التجميل للحصول على روتين صباحي سريع وسهل.

الشامبو الجاف للشعر الدهني: إذا لم يكن لديك وقت لغسل شعرك بالكامل، فاستخدمي الشامبو الجاف لامتصاص الزيت الزائد وإضافة حجم لشعرك.

استخدمي مرطب شفاه ملون: بدلاً من وضع أحمر الشفاه وبلسم الشفاه بشكل منفصل، استخدمي مرطب شفاه ملون يمكنه ترطيب شفتيك مع إضافة لمسة من اللون.

تبسيط العناية ببشرتك: التزم بالأساسيات - التنظيف والتوحيد والترطيب وابحث عن المنتجات التي يمكنها القيام بمهام مزدوجة مثل المرطب مع عامل حماية من الشمس مدمج

خطط مسبقًا لملابسك: اختر ملابسك في الليلة السابقة لتوفير الوقت في الصباح ، وفكر في الاستثمار في قطع متعددة الاستخدامات يمكن ارتداؤها بسهولة أو خفضها.

استخدم أداة تجعيد الرموش: يمكن أن يؤدي استخدام أداة تجعيد الرموش إلى إضفاء شد فوري لعينيك دون الحاجة إلى ماسكارا أو محدد عيون.

اختر تسريحات الشعر السهلة: اختر تسريحات الشعر التي تتطلب الحد الأدنى من الجهد ، مثل كعكة فوضوية، أو ذيل حصان منخفض، أو ضفائر.

استخدمي إسفنجة مكياج للحصول على لمسة نهائية خالية من العيوب: يمكن أن تساعدك إسفنجة المكياج في الحصول على مظهر خالي من العيوب ومرشح بالهواء بأقل جهد، مما يوفر الوقت مقارنة باستخدام الفرشاة أو أصابعك.