«تعايشوا مع الكوارث الطبيعية».. ماذا قال مؤسس فريق البحث والإنقاذ الأردنى عن الزلزال؟

تجاوزت أعداد ضحايا زلازل تركيا وسوريا أكثر من 46 ألف شخص، والآلاف من الإصابات.

وأعلنت هيئة الطوارئ والكوارث التركية، انتهاء عمليات البحث في معظم المناطق المنكوبة بالزلزال، الذي هز أرجاء البلاد قبل أسبوعين، موضحة أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في كهرمان مرعش وهاتاي فقط.

وأشارت إلى أن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا بلغت نحو 40689 شخصا.

كما غادرت العديد من فرق الإنقاذ الدولية منطقة الزلزال الواسعة، وواصلت فرق محلية البحث في حطام المباني المُدمرة السبت الماضي، على أمل العثور على المزيد من الناجين الذين تحدوا الصعاب.

العلم عاجزا عن منع حدوث الكوارث

ومن جانبه، قال منذر حماد، مؤسس فريق البحث والإنقاذ الأردني، لـ شاشة القاهرة الإخبارية، إننا نعيش عصر كوارث، والكوارث لا يمكن لأي إنسان على وجه البشرية أن يقف في وجهها ويمنع حدوثها حتى العلم، بالرغم من التقدم التكنولوجي والعلمي فإن العلم عاجزا عن منع حدوث الكوارث من حيث معرفة متى سيكون الزلزال وأين سيضرب وكيف سيضرب؟.

علينا كبشر أن نتأقلم مع الكوارث الطبيعية



وأضاف "حماد"، أنه يجب علينا كبشر أن نتأقلم مع الكوارث الطبيعية، وكل ما نستطيع أن نفعله هو التقليل من الآثار الناجمة عن الكوارث من خلال التخطيط قبل وأثناء وبعد الكارثة، موضحاً أن حجم الدمار الذي حدث في تركيا وسوريا كبير جدا، فزلزال بقوة 7.8 على مقياس ريختر قوي وكبير للغاية، وترك أثرا مأساويا في الأرواح وخسائر اقتصادية.

تركيا اقتصادها قوي تستطيع أن تعيد الحياة خلال فترة بسيطة

وقال مؤسس فريق البحث والإنقاذ الأردني، إن عودة الحياة لطبيعتها وبناء الاقتصاد بعد الكارثة متفاوت من دولة إلى أخرى، فتركيا اقتصادها قوي تستطيع أن تعيد الحياة خلال فترة بسيطة وتستطيع أن تعيد المشردين إلى بيوتهم في خلال عام أو عام ونصف.

أما عن عودة الحياة في سوريا، فأوضح مؤسس فريق البحث والإنقاذ الأردني، أن الأمر في سوريا مختلف تماما، فتأخرت عمليات البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات بسبب إغلاق المعابر ولم تدخل المساعدات إلا بعد أيام، لذلك الوضع في سوريا يتطلب سنوات طويلة لكي يعود كما كان في السابق.