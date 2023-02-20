عُرف بمواقفه النبيلة.. معلومات لا تعرفها عن المستشار سمير يوسف البهي بعد وفاته

حالة من الحزن خيمت على أروقة مجلس الدولة لوفاة المستشار سمير يوسف البهي نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة، بعد صراع مع المرض لمدة قاربت العام والنصف.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن المستشار سمير يوسف البهي نائب رئيس مجلس الدولة.

- ولد المستشار سمير يوسف البهي في محافظة دمياط في أول فبراير 1965.

- التحق المستشار سمير يوسف البهي بكلية الحقوق جامعة المنصورة.

- حصل المستشار سمير يوسف البهي على ليسانس الحقوق عام 1986 بتقدير جيد جدًا، حيث كان ترتيبه الثالث على دفعته.

- عين المستشار سمير يوسف البهي في مجلس الدولة في 10 يوليو 1989، وتدرج في العمل القضائي بمحاكم المجلس وأقسامه.

- من أبرز المناصب التي شغلها المستشار سمير يوسف البهي هي رئاسته للمحكمة الإدارية والتأديبية بالمنصورة، ورئاسة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة.

- شغل المستشار سمير يوسف البهي عضوية إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا.

- المستشار سمير يوسف البهي له 7 مؤلفات في القانون، هي: «شرح قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة»، و«دفوع وعوارض الدعوى الإدارية»، و«قرارات الإزالة والإخلاء وإجراءات رفع دعوى الإخلاء»، و«قواعد المسئولية التأديبية»، و«دراسة مقارنة بشأن اختصاص القاضي الدستوري»، و«شرح قانون العمل القطري»، وأخيرًا «دراسة مقارنة بشأن شروط قبول دعوى الإلغاء الصفة والمصلحة وأهلية الاختصاص».

وسبق للمستشار "البهي" تولي عضوية مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، ففضلا عن مواقفه الصلبة في الدفاع عن كيان المجلس واستقلال أعضائه.

كانت حالة من الحزن قد خيّمت على الوسط القضائي صباح اليوم بوفاة المستشار سمير يوسف البهي، إذ نعاه عدد من القضاة بكلمات مؤثرة حزنًا وتأثرًا على رحيله بسبب المرض، آملين أن يتغمده الله برحمته ويُلهم ذويه الصبر والسلوان.