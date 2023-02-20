الإثنين 20 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مع بروز المنطقة الصينية بقناة السويس.. تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني

أجرى اللواء وليد يوسف نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، للمنطقة الجنوبية والدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، جولة تفقدية لمنطقة «تيدا- مصر»، المنطقة الصناعية الصينية بالسخنة لمتابعة آخر مستجدات الأعمال للمشروعات القائمة وتحت الإنشاء. 

 والتقيا Zhang Yixiang  المدير التنفيذي لشركة تيدا الصينية ومساعد المدير التنفيذي والمدير العام للشركة، ونهلة عماد الرئيس التنفيذي لشركة «تيدا-مصر»، لتنمية المنطقة الاقتصادية وأحمد رضوان الرئيس التنفيذي لشركة «تيدا- مصر»، للاستثمار، وترصد «الدستور» في السطور التالية  تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين.

- شراكة استراتيجية شاملة وارتفاع التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار

منذ عام 2014، أصبحت العلاقات الصينية المصرية متطورة بشكل ملحوظ، إذ تطورت إلى شراكة استراتيجية شاملة واستمرت فى التطور بعمق، كما ارتفع حجم التبادل التجاري بين الصين ومصر خلال العشر سنوات الماضية من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار، وارتفع حجم الاستثمارات الصينية فى مصر من 500 مليون دولار إلى مليار و500 مليون دولار، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 100%.

حركة التبادل التجارى بين البلدين شهدت نموًا غير مسبوق، فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والصين خلال عام 2021 نحو 12 مليارا و863 مليون دولار، وبلغت الصادرات المصرية إلى السوق الصيني خلال الفترة ذاتها نحو 638 مليون دولار مقابل 373 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 71%.

- أبرز السلع المصرية المصدرة إلى الصين

  وحسب البيانات تضمنت أبرز السلع المصرية المصدرة إلى الصين الحاصلات الزراعية، ومنتجات الجلود والأحذية، إذ بلغت قيمة الواردات المصرية من الصين 12 مليارا و225 مليون دولار خلال عام 2021 بالمقارنة بنحو 11 مليارا و965 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وشكلت مواد البناء، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، والسلع الهندسية والإلكترونية، والغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة أهم السلع التى استقبلتها مصر من الصين خلال هذه الفترة.

500 مليون دولار استراتيجية شاملة استراتيجي استثمارات الصين استثمارات الاستثمارات الصينية في مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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