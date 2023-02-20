الإثنين 20 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صحيفة إسبانية تكشف سبب غياب كروس وتشواميني أمام ليفربول بدوري الأبطال

كروس وتشواميني
كروس وتشواميني

يغيب النجمان الألماني توني كروس والفرنسي أوريلين تشواميني، ثنائي ريال مدريد الإسباني، عن مباراة ليفربول الإنجليزي المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف نادي ليفربول الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني على ملعب "آنفيلد رود"، غدًا الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج"، ويقودها الحكم الروماني إشتفان كوفاتش.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

سبب غياب كروس وتشواميني عن مباراة ريال مدريد وليفربول بدوري الأبطال

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قد أعلن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ليفربول، التي تضم 23 لاعبًا، ولكنها شهدت غياب الرباعي توني كروس، أوريلين تشواميني، فيرلاند ميندي وماريانو دياز.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن كروس وتشواميني يغيبان عن مباراة ريال مدريد أمام ليفربول؛ بسبب إصابتهما بالأنفلونزا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن أنشيلوتي فضّل إراحة الثنائي كروس وتشواميني وعدم استدعائهم إلى قائمة ريال مدريد أمام ليفربول.

بينما يغيب فيرلاند ميندي وماريانو دياز عن ريال مدريد، منذ مباراة أوساسونا الماضية في الدوري الإسباني؛ بسبب الإصابة.

ليفربول VS ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

- وكان فريق ليفربول الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، قد تأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، خلف نابولي الإيطالي صاحب الصدارة بفارق الأهداف فقط.

- بينما خطف فريق ريال مدريد الإسباني، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، متفوقًا على لايبزيج الألماني صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

كروس تشواميني ليفربول ريال مدريد دورى الأبطال دوري ابطال اوروبا أنشيلوتي

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«الوثائقية» وتحولات الإعلام المصرى

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