في يومها العالمي.. 4 إنجازات فريدة لمصر حققت بها العدالة الاجتماعية

في 20 فبراير من كل عام، يحتفي العالم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، إذ ترى الأمم المتحدة أن العالم بحاجة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، والتي تشمل الجهود المبذولة لمعالجة قضايا مثل الفقر والمساواة بين الجنسين والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، وضع نصب أعينه تحقيق العدالة الاجتماعية كهدف لا يجوز التخلي عنه، إذ بذلت الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم جهودًا حثيثة لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية، ونصت المادة 8 من الدستور لعام 2014، على أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، لضمان تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون، كما نصت المادة 9 على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

"الإسكان الاجتماعي"

عملت الحكومة المصرية جاهدة على مدار الأعوام الماضية على تحقيق إنجاز ملف الإسكان الاجتماعي، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة مبادرات خاصة بالإسكان لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، في كافة محافظات مصر، والتي حظيت بثقة المواطنين فضلا عن ملف العشوائيات التي نقل سكان المناطق الخطرة إلى أماكن آمنة مليئة بالخدمات.

"التأمين الصحي الشامل"

سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم إلى تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، لرفع العبء الخاص بالخدمات الصحية من المواطن المصري في ظل تفشي الأوبئة في العالم.

"تطوير التعليم"

حرصت الحكومة المصرية على تطوير قطاع التعليم الجامعى وما قبل الجامعى، من خلال تطوير المناهج الدراسية ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية فى هذا الشأن، والاعتماد على الرقمنة، وإنشاء جامعات دولية، وما تزال الحكومة المصرية تبذل جهودا مضنية للنهوض بالقطاع.

"حياة كريمة"

وتظّل مبادرة حياة كريمة أعظم المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ حققت تقدم ملحوظ على مستوى الأسر التي تعاني من الفقر في كافة محافظات مصر، إذ حرصت المبادرة على تحقيق التنمية على كافة الأصعدة في القرى الفقيرة، حتى أصبحت المبادرة أعظم ما تم تحقيقه فيما يخص العدالة الاجتماعية.