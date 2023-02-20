المؤتمر العلمي لشباب الباحثين في جامعة سوهاج يستضيف الدكتور فاروق الباز

يستضيف المؤتمر العلمي الثامن لشباب الباحثين "الدولي الثالث" الذي ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة سوهاج للعام الثاني علي التوالي عالم الفضاء المصري الأمريكي الدكتور فاروق الباز، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال ان ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على استضافة العلماء والخبراء لتبادل الخبرات ولنقل المعرفة لشباب الباحثين في مختلف المجالات.

وأوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، أن الدكتور فاروق الباز سوف يعقد حلقة نقاشية عن أهم الموضوعات العلمية المطروحة على الساحة تحت عنوان "أسباب حدوث الزلازل على سطح الأرض"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الذي سوف يعقد يوم الأربعاء الموافق 22 فبراير بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد في تمام الساعة السادسة عبر تطبيق zoom.

وأضاف "النعماني"، انه تم إستضافة العالم الكبير العام الماضي وتحدث عن "الأسباب وراء نجاح برنامج ابولو لوكالة ناسا"حيث شهد اللقاء اقبالًا ومشاركة كبيرة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين من مختلف الجامعات المصرية.